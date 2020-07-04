



بروف شداد: لسنا تجار عملة..والدوري لن يتم تأجيله

الخريف لن يؤثر على المباريات والكاف سيعود للنظام القديم

عشرون شخصا لا يسحبون الثقة من مجلس المريخ ولو وصلوا نصف زايد واحد ساسحب الثقة من المجلس

اكد البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ان بطولة الدوري الممتاز تبقت لها سبعة اسابيع على نهايتها فكيف يطالب المدربين بالغاء الموسم مضيفا ان البطولة ستلعب وتستكمل اما بخصوص الخريف فان بطولة الدوري الممتاز منذ 200 تلعب في فصل الخريف ولم يتم الغاء الموسم وتحدث اشكالات في بعض المباريات مبينا انهم واثقون من قدرتهم على استكمال البطولة اما فيما يتعلق برفض بعض المدربين ستجدونهم يشرفون على مباريات انديتهم مع انطلاقة النشاط الرياضي وقال انهم سيستشيرون الجهات الصحية وبعدها سيتم استئناف النشاط وفقا لموجهات الصحة واما فيما يتعلق بقضية الاندية والصرف قال انهم سيصرفون على ترحيل الاندية وسيجدون الحل للاعبين العالقين في الولايات وسيلحقون بانديتهم وتحدث عن دولارات الفيفا وبين انهم يسلمونها وفقا لمنشور بنك السودان وانهم ليسوا تجار عملة حتى يبيعونها في السوق الاسود وطالب الاتحادات بفتح حساب لتحويل حقوقهم بالدولار وادلف شداد الذي كان يتحدث لتلفزيون السودان ونقلته صوت الامة الى الحديث عن سحب الثقة من مجلس المريخ وقال ان وصل الاعضاء نصف زايد واحد فانه سيقوم بسحب الثقة ولكن ان الذين يجعجعون في الصحف غير مجددين العضوية وسحب الثقة لا تتم في الجرايد اما بخصوص مجلس الهلال قال انهم لم يحددوا بعد مصيره وسبكون ذلك بعد انتهاء امده في منتصف الشهر الجاري بتكوين لجنة تطبيع.

صحيفة صوت الأمة

شارك الموضوع :





