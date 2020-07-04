البراء الحاج يستقيل من المكتب التنفيذي للجنة الأطباء





دفع عضو المكتب التنفيذي للجنة أطباء السودان المركزية البراء الحاج محمد باستقالته ، على خلفية ماوصفه بالتماهي فى الخلاف الذي وصفه باللامبدئي و الممارسات الطفولية و الغير مسؤولة التى صاحبت الفترة الأخيرة من تاريخ تجمع المهنين من جميع مكوناته.

و على وجه الخصوص السلوك الأخير في الإستيلاء على صفحة تجمع المهنيين السودانيين من حيث التوقيت و المبدأ. و لأسباب أخرى وقال البرا ء كان السعي المستمر للإصلاح والوصول لنقابة أطباء السودان كافيا لإنتفائها.

ورأى أن المشكلة لاتكمن في الإنتماء السياسي لبعض قيادات التجمع وانما تمحورت حول عدم الرغبة فى تكوين نقابات حرة مستقلة تمثل الجميع، وأرجع ذلك حتى يسهل حرف التجمع عن مساره النقابي و توظيفه لصالح خطوط حزبية .

لجهة أن الأغلبية العظمى لممثلي التجمع منذ البداية هم واجهات سياسية رأ ى أنها لا تمتلك الجرأة الكافية لممارسة عمل نقابي مستقل يستمد شرعيته من القواعد المهنية بما يخدم مصالح الثورة بعيدا عن المحاصصات والشللية.

واردف الصراع الدائر بين الأجسام فى تجمع المهنيين منذ البدايات كان بالإمكان أن يتم معالجته بشكل مسؤول من كل الأطراف ، بما يراعي رمزية تجمع المهنيين السودانيين و عظمة ثورة ديسمبر المجيدة و نوه الى أن الأولوية لبذل هذا المجهود فى تأسيس الجمعيات العمومية ونظام أساسي لحماية الممارسة الديمقراطية داخل التجمع ، ليتحول التجمع لتجمع نقابات مهنية تدافع عن المهنيين و تنحاز لقيم الثورة ، إنتصارا لتاريخ الحراك النقابي وتتويجا لتجربة تجمع المهنيين السودانيين وليس إنتصارا للذاتية أو الفردية أو الحزبية .

و راهن على الشارع في تصحيح المسار وقال البراء لكن مثلما صفعت الشوارع فى ذكرى ٣٠ يونيو الأخير العقلية السياسية و أثبتت أنها وحدها من تقود و أنها المخلص و الوصي على مصيرنا ، قريبا سيصفع المهنيين كل العقليات الانتهازية التى تعارك فى غير معترك.

وقطع بأن السلطة ستكون لنقابات مهنية وطنية و مستقلة . وذكر لجنة أطباء السودان المركزية هي ليست غاية فى ذاتها و إنما وسيلة لتحقيق مطالب الأطباء و التعبير عن تطلعاتهم و اعتبر انهت تجربة تستحق الإحتفاء.

صحيفة الجريدة

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