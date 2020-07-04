مجموعة الأصم تلتزم بعدم النشر في صفحة تجمع المهنيين





أكدت المجموعة المنشقة من تجمع المهنيين عدم تخوفها من لجوء سكرتارية التجمع المنتخبة لمقاضاتها بسبب استيلائها على الصفحة الرسمية للتجمع وقالت في بيان لها أمس إن مقصدنا مما يدور ليس التشفي و لا التظلم و لا أن نرقص على قرع طبول إنتصار على رفاقنا فالخاسر و الفائز واحد، لذا ها نحن لا نرد على تشبيهات مثل (الإنقلاب) و لا نسأل الطرف الأخر لماذا لا يحكي القصة كاملة؟ وأعربت عن أملها في تجاوز الخلافات وأردفت لا أحد يتمنى أن يصل الامر بيننا إلى الاحتكام للقانون، لكن أيضا ليس من بيننا من يرفضه أو يخافه، فليكن.

وقللت من تجميد عضويتها بالتجمع و قالت مخاطبة التجمع لا شيء يستحق الرد على هذه النقطة سوى أنه قد تم التبرير له من قبلكم بأنه كان نتيجة (ممارسات خارجة عن المؤسسية) فكيف تقوم سبعة أجسام بتجميد عضوية خمسة أجسام في تجمع يضم 18 جسما،

وتساءلت كيف يستقيم الأمر رياضيا دعك من مؤسسيا، اننا لن نصفكم هنا بالإنقلابيين و لا الإقصائيين لكننا سنعد الأمر من باب أن الاخطاء الحسابية تحدث عادة.

ثم تختفي ذات المؤسسية المدعاة على حسب الإنتماء السياسي و هو مالم يكن عهدنا سويا يوما و الا كيف يتم تفسير أن ما تم تجريمه من قبلكم يشمل كل الأجسام المجمدة كما أسميتوه ماعدا جسم تحالف المحامين، واتهمت التجمع بالتعجل في اصدار بيان تجميد العضوية وأضاف تعجلتم قبل أن تحبك الرواية جيدا.

واعتبرت أن (التجميد) لم يكن إلا خطوة محسوبة في طريق الإنشقاق، وتابعت كان حرصنا ألا تمضي الأمور في هذا المنحى وجددت المجموعة إلتزامها بمبادرات الأجسام الساعية للإصلاح و إكدت إلتزامهت بكل ما تم إعلانه مسبقا للسير مع رفاق التجمع في المسار الديمقراطي سلوكا و ممارسة.

وأكدت المجموعة المنشقة انها ستمضي في تنفيذ خارطة الطريق لتجاوز ماوصفتع بالأزمة التنظيمية والسياسية في تجمع المهنيين، و اوضحت. أن أول هذه الخطوات انعقاد المؤتمر التداولي للتجمع خلال ثلاثة أشهر، لإجازة الرؤية النقابية والسياسية والهيكلة التنظيمية .

واستدركت قائلة هذا المسار يشير إلى أننا لم نغفل يوما عن أحد أهم اهداف التجمع في بناء أجسام مهنية ذات تمثيل نقابي حقيقي، وإذا كانت المهام الوطنية لها الأولوية في الفترة التي أعقبت ثورتنا العظيمة، وتعهدت بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في الإطار التنظيمي النقابي للتجمع بحيث يضم اجسام ذات تمثيل قاعدي اعربت عن أملها في أن يقود إلى ثورة حقيقية في إطار العمل النقابي المستقل.

وأكدت ان القرارات التي صدرت أمس الاول لا تمثل تجمع المهنيين انما تعبر عن ارادة الانقسام لدى بعض الاجسام و الافراد ،

وأعلنت التزامها بإيقاف النشر في صفحة تجمع المهنيين في الفيسبوك حتى تقول الوساطة كلمتها الأخيرة.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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