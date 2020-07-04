حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين





– وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين .

جاء ذلك لدى إجتماعه اليوم بمجلس الوزراء بولاة الولايات وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور يوسف ادم الضي ووزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح .

وأوضح فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول مجمل الأوضاع بالولايات المختلفة والاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة ،مشيراً الى أن رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود الولاة خلال الفترة الماضية في ظل التعقيدات التي ورثتها الولايات والتي خلقت معاناة كبيرة و متباينة خاصة وان بعض الولايات بها ظروف استثنائية .

واضاف أن دكتور حمدوك عبر عن شكره وتقديره لولاة الولايات” .

واقر فيصل بأن هناك بعض الاشكالات المعقدة في عدد من الولايات الامر الذي زاد العبء علي الحكومة وعلي الولاة .

ومن جانبه قال اللواء ركن عبدالمحمود حماد والي ولاية نهر النيل المكلف أن رئيس مجلس الوزراء امتدح الدور الذي يقوم به الولاة في ظل التحديات المختلفة بكل تجرد ووطنية

ودعا حماد الى تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والخروج تدريجياً من هذه التعقيدات والوصول لرغبة الشعب السوداني وتلبية تطلعاته .

واشار حماد الى أن الولاة في هذه الفترة يعملون في عمل خدمي وأمني بعيداً كل البعد عن أي منعطفات أخرى .

وأكد أن الولاة سيعودون الي سكناتهم متي ماتم تعيين الولاة المدنيين .

سونا

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