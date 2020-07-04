وزير الثقافة والإعلام ينعى الصحفية آمال مينا





ينعي وزير الثقافة والإعلام والعاملون بالوزارة الصحفية القديرة ، الأستاذة آمال مينا التي رحلت عن دنيانا نهار أمس.

عملت آمال مينا بالصحافة لفترة طويلة، وارتبط إسمها بصحيفة الأيام التي حققت فيها نجاحات كبيرة في فترة السبعينات والثمانينات، وكانت مميزة في علاقاتها الإقليمية والدولية.

وعرفت الأستاذة الراحلة بالإبتسامة الدائمة والحضور اللطيف في مجالس الصحفيين.

فلترقد روحها بسلام.

سونا

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