وزير الثقافة والإعلام ينعى الصحفية آمال مينا

ينعي وزير الثقافة والإعلام والعاملون بالوزارة الصحفية القديرة ، الأستاذة آمال مينا التي رحلت عن دنيانا نهار أمس.
عملت آمال مينا بالصحافة لفترة طويلة، وارتبط إسمها بصحيفة الأيام التي حققت فيها نجاحات كبيرة في فترة السبعينات والثمانينات، وكانت مميزة في علاقاتها الإقليمية والدولية.
وعرفت الأستاذة الراحلة بالإبتسامة الدائمة والحضور اللطيف في مجالس الصحفيين.
فلترقد روحها بسلام.
سونا
تعليقات فيسبوك
1 تعليق
,
حتي النعي في زمن قحت يا سونا الرشيد ووزير الهنا له طعم خاص بدون نكهة اجتماعية او دينية كما جرت العادة فهو خالي تماما من قول الله ورسوله ودعوات الرحمة والمغفرة ،،، ياربي نحن في السودان ولا فرنسا ؟؟؟؟؟ ودي سونا ولا دبنقا ولا الحرة ولا فوكس ؟؟؟؟
والله يا وزراء قحت وسونا لخبتو الحابل بالنابل وعسي ان يكون ذلك لخير كي يميز الله الخبيث من الطيب