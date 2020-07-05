الوالي: قطع الأراضي السكنية هي في الأساس مزرعتان وهي الآن ليست في ملكيتي حتى يتم استردادها المزعوم





أصدر رجل الأعمال السوداني ورئيس نادي المريخ السابق بيانا توضيحياً حول قرارات لجنة إزالة التمكين في السودان التي صدرت بحقه مساء الأحد.

وقال جمال بحسب التوضيح المتداول على وسائط التواصل الإجتماعي (أوردت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي الأحد، معلومات غير صحيحة، الغرض منها إشانة السمعة وتصفية الحسابات، عن امتلاكي قطع أراض بمنطقة الباقير ، قالت إنني حزت عليها بطريقة غير شرعية).

وأضاف الوالي (ما ذكر من معلومات (مشوهة) عن قطع الأراضي السكنية، هي في الأساس مزرعتان مساحتهما ١٠٠ فدان بمنطقة الباقير، قمت بشراء إحداهما من ورثة الشيخ ود بدر عبر المحامي المعروف المرحوم اﻷستاذ الصادق الشامي، قبل أكثر من عشر سنوات وتم تحسينها عبر الطرق القانونية والإجراءات السليمة، مثل كل المزارع التي دخلت في النطاق السكني في تلك المنطقة، دون تجاوزات من أي نوع، وهي الآن ليست في ملكيتي حتى يتم استردادها المزعوم، حيث تم بيعها قبل سنوات،وما أعلن محاولة درامية خادعة لخلط الأوراق بغرض تشويه السمعة ).

وقال الوالي بحسب ما نقلت كوش نيوز (يعلم الجميع أنني رجل أعمال أمارس أنشطتي التجارية في البيع والشراء مثل جميع رجال الأعمال في السودان، وكثيرون منهم يمتلكون أضعاف ما ذكر من أراض، دون أن يكون في ذلك ما يستحق التشهير. ما حدث عمل انتقائي كيدي معلوم المصدر والغرض).

وأضاف الوالي (أعلنها هنا أمام الجميع: أنا على أتم الاستعداد لأي مساءلة قانونية، إذا ثبت لأي جهة ذات اختصاص ارتكابي لتجاوزات فاسدة، إذا كانت متعلقة بالأراضي المذكورة، أو غيرها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

الخرطوم (كوش نيوز)

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