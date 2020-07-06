الحزب الشيوعي يرحب باقالة بشائر ويتمسك بهيكلة القوات الأمنية والعسكرية





رحب الحزب الشيوعي بإقالة مدير الشرطة عادل بشائر وجدد تمسكه بإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية، وأرجع ذلك بأن تكون حامية للوطن والمواطن وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار إن إقالة مدير عام قوات الشرطة جزء من مطالب الثورة والثوار في مليونية 30 من يونيو التي تم تسييرها مؤخراً.

وأنتقد كرار في تصريح لـ(الجريدة) تأخر تلك الخطوة واشترط أن يعقبها تعيين عنصر وطني غيور على الثورة حتى لايتم القدح في ثوريته.

وأكد أن ما كانت تقوم به الاجهزة الشرطية عقب 11 أبريل لايتماشي مع روح الثورة ونوه إلى أن عمليات الاحلال والابدال في جهاز الامن والمخابرات العامه يجب أيضاً أن تتماشى مع روح الثورة.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة

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