الحزب الشيوعي يرحب باقالة بشائر ويتمسك بهيكلة القوات الأمنية والعسكرية

رحب الحزب الشيوعي بإقالة مدير الشرطة عادل بشائر وجدد تمسكه بإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية، وأرجع ذلك بأن تكون حامية للوطن والمواطن وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار إن إقالة مدير عام قوات الشرطة جزء من مطالب الثورة والثوار في مليونية 30 من يونيو التي تم تسييرها مؤخراً.
وأنتقد كرار في تصريح لـ(الجريدة) تأخر تلك الخطوة واشترط أن يعقبها تعيين عنصر وطني غيور على الثورة حتى لايتم القدح في ثوريته.
وأكد أن ما كانت تقوم به الاجهزة الشرطية عقب 11 أبريل لايتماشي مع روح الثورة ونوه إلى أن عمليات الاحلال والابدال في جهاز الامن والمخابرات العامه يجب أيضاً أن تتماشى مع روح الثورة.
الخرطوم : عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
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1 تعليق
جدا يا اكبر حزب في السودان ويا الحزب الحاكم الجديد نشيل ليك الضباط ونحل ليك الجيش والبوليس ونشيل ليك الأمن ونحل ليك الأحزاب االرجعية ونصادر ليك الشركاات الرأسمالية الطفيلية عشان تكون براك في الساحة ومرتاح وتسوي العايزو وتعيد مجد الشيوعية االعالمية والإحاد الدولي وتنهي الأديان في معسكرات الاعتقال بضوء أخضر إمبريالي، الحكومة الانتقالية والشارع في خدمتك.