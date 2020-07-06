قمرالدين يثمن دعم كوريا للسودان لمجابهة تحديات الفترة الانتقالية





ثمن السيد عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية الدعم السخي الذي قدمته كوريا الجنوبية للسودان لمجابهة تحديات الفترة الانتقالية ومشاركتها في مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد برعاية المانيا مؤخراً .

واكد الوزير خلال استقباله،اليوم، بمكتبه، السفير لي كي جيونق سفير دولة كوريا الجنوبية بالسودان. على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. لافتا الى أهمية العمل لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمار .

واشار الوزير إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات الكورية على الاقتصاد السوداني عبر التاريخ، مؤكدا أن الدولة تعمل على إصلاح ومراجعة القوانين لخلق بيئة استثمار جاذبة في مجالات الزراعة والصناعة والبني التحتية وتقنية المعلومات.

من جانبه أكد السفير الكوري على متانة العلاقات بين البلدين وأشار إلى دعم كوريا للحكومة الانتقالية في السودان، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية وتطلع بلاده لانعقاد اللجان رفيعة المستوى بين البلدين والمزمع انعقادها بالخرطوم.

كما أشار السفير الى تقديم كوريا الجنوبية لبعض الدعم العيني ومعدات الحماية للكوادر الطبية للمساهمة في جهود مكافحة جائحة الكوفيد -١٩ بالتعاون مع السلطات الصحية في السودان. ومن المتوقع وصول هذا الدعم خلال الشهر الجاري. هذا، بالإضافة لمساهمات كوريا الجنوبية لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية عبر وكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان.

سونا

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