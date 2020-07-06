فنيو الكهرباء يهددون باضراب مفتوح يقطع إمداد المحطات





هدد المهندسون التقنيون والفنيون بشركات الكهرباء، بتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل إعتباراً من التاسعة صباح الثلاثاء، حال عدم استجابة وزارة الطاقة والتعدين لمطالبهم المتمثلة في التسكين بمدخل الخدمة للخريجين الجامعيين في الدرجة التاسعة، كما طالبوا بحساب سنين الخدمة في سجلهم بعد أن تم تعيينهم بمؤهلات جامعية في درجات عمالية.

واعتذر رئيس اللجنة أحمد آدم، للشعب السوداني باعتباره سيكون المتضرر الأول جراء خطوة الإضراب، ونوه إلى أنه سيؤدي إلى انقطاع الإمداد الكهربائي من المحطات.

وقال آدم إن اللجنة إضطرت للدخول في الإضراب بعد أن سلكت كافة الطرق القانونية والإدارية منذ العام 2009م وصولاً لساحات القضاء في النظام البائد، وأضاف بأنه تم التدخل السياسي في قضيتهم خلال الفترات السابقة.

وأكد آدم أن اللجنة لجأت لوزير الطاقة والتعدين والوكيل ولم يتم تنفيذ التسكين طبقاً لمنشور ديوان شؤون الخدمة للعام 2020م والقاضي بتسكين حملة الدبلوم نظام السنتين والثلاث سنوات.

وشدد على ضرورة تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تسبب في تأخير تنفيذ القرار وإقالته من منصبه، وأشار إلى توصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ لوزارة الطاقة بتطبيق منشور ديوان الخدمة والخاص بإستيعاب حملة الدبلوم التطبيقي والشهادة الثانوية الفنية أسوة بزملائهم في السكة الحديد والموانئ البحرية وديوان الضرائب.

الصيحة

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