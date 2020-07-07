مانيس : السودان حريص على تعزيز علاقاته مع السعودية





جدد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير حرص السودان على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

جاء ذلك لدى لقائه بحسب صحيفة الوطن اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السيد على حسن بن جعفر.

و بحث اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتطرق اللقاء الى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة السودانية السعودية المشتركة في الخرطوم خلال هذا العام والقضايا التي ستتناولها .

الخرطوم: (كوش نيوز)

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