محكمة جنائية كبري تبدأ في محاكمة احد ضباط الدعم السريع





حددت المحكمة الجنائية الكبرى السبت القادم الحادي عشر من يوليو الجاري موعدا لسماع المتحري الأول في الدعوى الجنائية المتهم فيها يوسف محي الدين الفكي ويحمل رتبة رائد بالدعم السريع بسبب إزهاق روح المواطن حنفي عبد الشكور عبر دهسه بالسيارة .

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت اجراءات النظر في الدعوى صباح اليوم بمقر مجمع محاكم امدرمان وسط برئاسة مولانا صلاح الدين محجوب قاضي محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة المحكمة العامة وبحضور المتهم قد أخذت علما بأسماء ممثلي هيئة الإتهام من النيابة العامة والمحامين عن الحق الخاص وهيئة الدفاع عن المتهم وحددت السبت القادم موعدا للسير في الاجراءات وسماع المتحري الأول برتبة الملازم أول شرطة .

وتمت هذه الإجراءات وسط حضور امني وشرطي مشدد ومشاركة عدد كبير من القانونيين وآلاف من المواطنين يهتفون بتطبيق القانون واخذ القصاص من المتهم .

وتشير سونا إلى ان هيئة الإتهام الممثلة للنيابة العامة يترأسها مولانا علي الباجوري بجانب مولانا الأمثل عبد الفتاح وكيل أول نيابة القسم الجنوبي فيما مثل الحق الخاص عن اولياء الدم الأساتذة الطيب العباسي وجلال السيد وحسن مكاوي ومثل الدفاع عن المتهم هيئة من المحامين يترأسها محي الدين موسى.

سونا

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