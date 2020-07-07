فيصل:رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كورونا قد إنتهت





أكد الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام أن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا قد إنتهت، ولا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة في عدة دول.

وقال فيصل في منبر (سونا) مساء اليوم إن اهم وسيلتين للوقاية من كوفيد-19 هما غسل الأيدي بالماء والصابون وإرتداء الكمامة الي حين إكتشاف دواء، مطالبا الشركات والمؤسسات بتوفير المعينات والتباعد في المواصلات.

وأشار الي أن ساعات الحظر تبدأ من السادسة مساءا حتي الخامسة صباحا، مؤكدا تواصل إيقاف صالات المناسبات، وأن العودة التدريجية للمؤسسات الحكومية ستكون ابتداءا من الأحد القادم، مشيرا الى ان موعد إمتحانات شهادة الأساس في موعدها 12-7-2020م ، وأن مواعيد الشهادة السودانية لم يُقرر بعد وسوف تُحدد قبل فترة كافية، متمنيا التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية والا يكون هناك تراخي .

سونا

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