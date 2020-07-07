وزير الصحة يوصي بالإغلاق الكامل لولاية الخرطوم لمدة أسبوعين وتقليص السماح لساعتين في اليوم





أوصى وزير الصحة السوداني دكتور أكرم علي التوم ،عبر خطاب رسمي منشور على صفحة الوزارة الموثقة بالعلامة الزرقاء بإستمرار الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم لمدة أسبوعين إعتباراً من يوم 8 يوليو 2020 وبحسب ما نقلت عنه كوش نيوز، مع تقليص ساعات السماح بالحركة داخل الأحياء لمدة ساعتين.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن تخفيف اجراءات الطوارئ الصحية بالبلاد إعتبارا من يوم الاربعاء علي أن يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءا وحتى الخامسة صباحا يوميا.

وحول حركة نقل المسافرين أوضح البيان انها ستكون معلقة من وإلي ولاية الخرطوم إلي حين ا ستجلاء الموقف الصحي بشكل يضمن سلامة المواطنين، ووجه البيان غرفة النقل للتواصل مع وزارة البنى التحتية والنقل للاتفاق علي التدابير اللازمة لعبور المرحلة الحالية من الطوارئ الصحية بسلام .

الخرطوم (كوش نيوز)



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