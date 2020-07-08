مطب (الأقدمية) يقف عائقاً أمام مدير عام الشرطة الجديد





علمت (المصادر) من مصادر متعددة داخل جهاز الشرطة السودانية بأن مدير عام قوات الشرطة الفريق عزالدين الشيخ والذي تم تعيينه حديثاً بديلاً للمدير العام السابق الفريق عادل بشائر، يواجه تعقيدات في طبيعة النظم الإدارية والتقاليد المتعارف عليها أوساط قوات الشرطة السودانية، تقف حائلاً أمام مباشرته الفعلية للعمل كمديرعام للشرطة، وأشارت مصادر متطابقة داخل الشرطة لـ(الجريدة) بأن هيئة القيادة في الشرطة تضم حوالي سبعة ضباط برتبة فريق وهم يتقدمون على الفريق عزالدين الشيخ بواقع (الأقدمية)، وهو الأمر الذي يفرض على الفريق عزالدين بوصفه قائداً لهيئة القيادة بحكم منصبه الجديد، بأن يكون غير قادراً على أن يصرف أية أوامر أو تعليمات أو تكاليف إدارية لبقية أعضاء الهيئة من الضباط بحسبان أنهم هم الأعلى مقاماً منه في الشرطة بقانون الأقديمة – حسبما أشارت المصادر.

وأكدت مصادر (الجريدة) بأن الفريق عزالدين الشيخ عليه انتظار قراراً سيادياً جديداً يقوم بإعفاء كل الضباط المُشكلين حالياً لهيئة القيادة ويشغلون فعلياً مدراء إدارات في جهاز الشرطة، أو أن تقوم الجهات السيادية بإستصدار قرار ترقية للفريق عزالدين الشيخ إلى رتبة فريق أول حتى يستطيع مباشرة عمله كمدير عام لقوات الشرطة. الجدير بالذكر بأن المدير العام السابق الفريق عادل بشائر لتفادي ذات المطب، كانت الجهات السيادية أصدرت قراراً بإعفاء كل ضباط الشرطة الذين يتفوقون عليه من حيث الأقدمية.

الخرطوم: عبدالناصر الحاج

صحيفة الجريدة

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