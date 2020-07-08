السماح بدخول العالقين السودانيين بمصر عبر معبر ارقين





أكد مدير معبر ارقين الهادي أحمد آدم أن العالقين السودانيين العائدين من مصر الذين وصلوا أمس الى المعبر تم السماح بدخولهم بعد الاتصالات التي تمت بوزير البنى التحتية والنقل واللجنه العليا للطوارئ الصحية .

واوضح أنه تم تفويج 59 بص إلى الخرطوم يحمل أكثر من 2700 راكب سوداني وتبقى منهم 450 في معبر ارقين بالجانب السوداني لعدم توفر باصات تقلهم إلى الخرطوم ،مؤكدا أنه أجرى اتصالات مكثفة مع شركات النقل وغرفة النقل بالخرطوم ومن خلال متابعة وزير النقل بضرورة استعجال إجلاءهم من معبر ارقين في ظل محدودية إمكانيات المعبر وعدم وجود خدمات الاعاشة للعائدين .

وقال مدير المعبر في تصريح لسونا إن هناك (7) باصات في طريقها إلى ارقين من الخرطوم لإجلاء العالقين المتبقين بمعبر ارقين مساء اليوم .

ونفى مدير معبر ارقين ما تم تداوله حول وجود حالات وفيات وسط العالقين العائدين أمس بالجانب السوداني ، مشيرا إلى أن معبر ارقين استقبل ضمن الفوج الأول للعالقين حالة احتضار سوداني قادم عبر مركبة خاصة مع أسرة وتم الإجراء اللازم تجاه الحالة في حينها كما استقبل المعبر أمس حالة مرضية متاخرة وسط العائدين كانت تتلقى خدمة العلاج بمصر إلى جانب إمرأه متعثرة بالولادة تم تسفيرهم بشكل طارئ ، مؤكدا أن هنالك تنسيقاً تاماً بين الادارة من الجانبين المصري والسوداني في حركة العابرين.

سونا

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