مالك عقار يدخل مجلس السيادة





مالك عقار يدخل المجلس السيادي .. حسم النقاط الخلافية بين أطراف سلام السودان

حسم الخلافات حول مقاعد المجلس التشريعي بمنح أطراف العملية السلمية “75” مقعداً في المجلس التشريعي من جملة “300” ، وقالت مصادر مطلعه إنه تم منح أطراف العملية السلمية “3” مقاعد في مجلس السيادة ، و ‎%‎25 من مجلس الوزراء ، وإعطاء النيل الأزرق وجبال النوبة حكماً ذاتياً دون المساس بوحدة البلاد،وفيما يتعلق بقسمة السلطة في إقليم دارفور تم منح ‎%‎40 لمكونات مسار دارفور

و ‎%‎40 للحكومة الإنتقالية و ‎%‎20 لأصحاب المصلحة ،وقالت ذات المصادر إنه تم الإتفاق على منح أطراف العملية السلمية ‎%‎10 من السلطة في ولايات الشمالية، نهر النيل ,سنار ، الجزيرة والنيل الأبيض، على أن تكون الفترة الإنتقالية “39” شهراً تبدأ من تاريخ توقيع إتفاق السلام .

وسيكون مالك عقار ضمن اعضاء مجلس السيادة.

صحيفة صوت الأمة

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