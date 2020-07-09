استقالة قاضيين احتجاجاً على تسييس عمل لجنة إزالة التمكين





دفع كل من قاضي محكمة الاستئناف حسن عبد الخالق الطيب و قاضي الدرجة الأولى محيي الدين محمد احمد، باستقالتين مسببتين من العمل بلجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد بالسلطة القضائية.

وقال القاضيان : “بعد الاطلاع على المعايير واللوائح التي تحكم عمل اللجنة و البدء في مباشرة العمل، وجدنا أن هناك مبدأ مهماً تفتقره اللجنة و هو مبدأ مواجهة الخصوم الذي حاولنا إضافته، إلا أننا فشلنا في ذلك، إذ لا يستقيم شرعاً و قانوناً ألا يواجه الخصم بالتهمة التي وُجِّهت له، و نحن من خلال عملنا كقضاة نرفض الظلم كما نرفض تطبيق معايير محاكمة غير عادلة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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