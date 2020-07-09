صور ظهور مفاجئ لصلاح قوش وسط القاهرة تشعل فيسبوك





تداول مرتادو مواقع التواصل يوم الخميس على نطاق واسع، صوراً لرئيس جهاز المخابرات الأسبق في السودان الفريق أول صلاح قوش قيل أنها في القاهرة وهو ينزل من موكبه ويلتقي بالسودانيين وسط القاهرة بعضهم عالقين وبعضهم مرضي يحملون تقارير طبية.

وقال أحد العالقين السودانيين في مصر بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (#علي_ذمتي_وانا_احد_الحاضرين

قوش ينزل من موكبه ويلتقي بالجماهير امس بوسط البلد ، كانوا جالسين،، وذهب إليهم وصافحهم جميعا، وبجؤا يحكوا مشاكلهم،، بعضهم عالقين وبعضهم مرضي يحملون تقارير طبية وصور أشعة،، وشكوا من معاملة السفارة معهم وكان لقاء ودي تجاذبا فيه أطراف الحديث،،، وكأنو مبسوطين جدا وودعو وانصرف، ،وكان لقاءا طيبا).

الخرطوم (كوش نيوز)



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