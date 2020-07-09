«أكرم» يرفض تنفيذ قرار اعفائه وتسليم عهدته





كشفت مصادر بوزارة الصحة عن رفض وزير الصحة المقال أكرم علي التوم، إكمال عملية تسليم الوزارة للوكيل المكلف.

وقالت المصادر، إن أكرم اجتمع عقب قرار إعفائه بعدد من مديري الإدارات وابلغهم انه غير معني بقرار الإعفاء، وقال انه (وزير اتت به الثورة وما بتشال).

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد قبل استقالة ستة وزراء في إطار عملية تغيير تطال الطاقم الوزاري، كما أصدر قراراً بإعفاء وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه إثر تمنعه في تقديم استقالته.

السوداني

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