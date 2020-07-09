«أكرم» يرفض تنفيذ قرار اعفائه وتسليم عهدته

كشفت مصادر بوزارة الصحة عن رفض وزير الصحة المقال أكرم علي التوم، إكمال عملية تسليم الوزارة للوكيل المكلف.
وقالت المصادر، إن أكرم اجتمع عقب قرار إعفائه بعدد من مديري الإدارات وابلغهم انه غير معني بقرار الإعفاء، وقال انه (وزير اتت به الثورة وما بتشال).
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد قبل استقالة ستة وزراء في إطار عملية تغيير تطال الطاقم الوزاري، كما أصدر قراراً بإعفاء وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه إثر تمنعه في تقديم استقالته.
السوداني
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2 تعليقان
ما تستبعد بكرة يقولوا ليهو معليش خلاص اقعد خليناك ويطلع كم ولد وبت كده يعملوا مليونية يعني ألفية بالجديد ويطالبوا بإستقالته.
جابتو الثورة يعني ما يحضر اجتماعات وما يشتغل وما ينشال.
حا تكون سابقه
اول وزير يطلعوا بالبوليس