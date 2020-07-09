اسعد علي: البدوي مثل الطبيب الذي يكرهه الأطفال بسبب الحقن





كتب الطبيب السوداني، أسعد علي على فيسبوك (د. ابراهيم البدوي مثل الطبيب الذي يكرهه الأطفال بسبب الحقن التي يطعنهم بها فتسبب لهم الألم وتدفعهم نحو نوبة من الصراخ والبكاء والعويل والتشنج….. ولكن حينما يكبرون وهم في أتم الصحة والعافية سيكونون ممتنين لذلك الطبيب بالشكر الجزيل.. شكراً ود البدوي).

وكتب وزير المالية المستقيل دكتور البدوي يوم الخميس، بحسب ما نقل عنه محرر النيلين على تويتر (أود ان أعبر عن خالص شكري وامتناني للشعب السوداني الذي يعمل جاهداً لإعادة بناء دولة الحرية والكرامة والرفاهية ومنحهم الفرصة لي لأكون أحد المشاركين في وضع لبنات ذلك ، وسعادتي أيضاً بأن تقود الدكتورة هبة محمد علي الملف الاقتصادي خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان).

ورد عليه د. أسعد على تويتر (انت زول راقي ومهذب ومحترم. خسر السودان خدماتك بسبب الحملة الجائرة ضدك والخطاب الشعبوي الهتافي الذي لايحمل في جعبته سوى الأوهام الأيدلوجية والاشتراكية المتعفنة والحلاقيم الكبيرة. سيعرف السودانيون قدرك بعد عدة سنوات، هذا إن سار من سيأتون بعدك في نفس طريقك؛ طريق الإصلاحات الرأسمالية).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين



شارك الموضوع :





