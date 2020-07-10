عرمان : أتيت للخرطوم لاستكمال أركان الثورة وليس للبحث عن وزارة





قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة (عقار) ، ياسر عرمان أن مجيئه للخرطوم من اجل استكمال ركن من اركان الثورة والتغيير –في اشارة للسلام- وليس البحث عن وزارة.

وقال عرمان في صفحته الرسمية على (فيسبوك) بعد انباء عن شغله لحقيبة وزارة الخارجية بعد السلام :” أمضيت (34) عاماً في العمل المسلح في البحث عن مشروع جديد في الفترة الإنتقالية ﻻتفاق (نيفاشا)، عرض علي الرئيس سلفاكير خمس وزارات وتعتذرت عنها جميعاً”.

وقال إن البلاد اليوم برغم عظمة ثورتها ، هشة وتحتاج إلى رؤية، وقيادة، وأولويات، ومصالحة، وحوار عميق، وشراكة بين المدنيين والعسكريين لا يتغول فيها أي منهما على الآخر. وأن تقدم السلام والطعام والحرية والمواطنة بلا تمييز في بلد يسع الجميع.

السوداني

شارك الموضوع :





