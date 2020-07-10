حمدوك: إجازة القوانين والتعديلات على بعض القوانين خطوة مهمة





وصف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إجازة القوانين والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين السودانية بأنها خطوة مهمة في طريق اصلاح المنظومة العدلية في البلاد .

وقال حمدوك في تغريدة على حسابه في تويتر يوم الجمعة إن ” اجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون” .

وأكد حمدوك بأن المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان.

يشار الى أنه قد تم التوقيع على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020. أما قانون التعديلات المتنوعة فيُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، وهو بذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر وهو الحرية.

وكان وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري قد غرد ايضا بقوله ان المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز “سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التي تعرضت خلال سنوات النظام المباد العجاف لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان.”

سونا

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