هبة محمد علي: الدولة ملتزمة بإعادة كل السودانيين العالقين بالخارج





أكدت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلف – عضو لجنة الطوارئ الصحية العليا اهتمام الدولة بتوفير كافة احتياجات السودانيين العالقين بالخارج وحل مشاكلهم والعمل علي تهيئة كافة إجراءات وصولهم إلي بلدهم .

وقالت هبة في منبر وكالة السودان للانباء بحسب صحيفة الوطن مساء امس، إن مطار الخرطوم استقبل أكثر من ثلاثة عشر ألف من السودانيين العالقين بالخارج خلال الفترة الماضية؛ وأجريت لهم كافة الإجراءات الصحية اللازمة؛ وان الذين جاؤا بدون شهادة فحص طبي أجريت لهم فحوصات جائحة كورونا وتم استلام جوازاتهم إلي حين ظهور النتيجة ومن ثم يتم إبلاغهم عبر وزارة الصحة الاتحادية، مشيرة إلي أن كل الواصلين من العالقين تم استقبالهم بالصورة التي تليق بهم كسودانيين؛ لجهة أن ذلك واجب الدولة تجاه مواطنيها؛ كما كشفت عن وصول أكثر من ثمانية الف عالق عن طريق البصات السفرية عبر المعابر المختلفة.

وأكدت هبة أن الدولة ملتزمة باعادة كل السودانيين العالقين إلي بلدهم عبر الرحلات المستمرة ؛ مشيرة إلي حرصها علي حل كافة المشاكل التي تواجههم ؛ مقدمة التهنئة للذين وصولوا إلي اهليهم سالمين.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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