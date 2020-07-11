وزيرة التعليم العالي : لم يتم تحديد موعد لاستئناف الدراسة بالجامعات





استقبل بروفيسور بابكر محمد محجوب مدير جامعة بحري بمكتبة بإدارة الجامعة، صباح امس، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور إنتصار الزين صغيرون، بحضور بروفيسير طلعت دفع الله، نائب مدير الجامعة ودكتور هيثم هجو أمين الشؤون العلمية،و دكتور عبد الرحيم أبوبكر وكيل الجامعة، و دكتور طارق تاج السر عميد شؤون الطلاب، ودكتور سعد عبد القادر مدير إدارة العلاقات الثقافية والإعلام ، والمقدم شرطة محمد عبدالرحمن قائد الحرس الجامعي، وأكدت صغيرون أنه لم يتم تحديد موعد لفتح الجامعات واستئناف الدراسة، خاصةً في ظل ظروف الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد.

و استعرض بروفيسور بابكرالمعوقات التي تعترض الجامعة في إكمال مباني كليات الطب، الطب البيطري، وكلية التمريض، منوهاً إلى أن عملية التشييد تتم عبر موارد الجامعة الذاتية رغم محدوديتها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الوزارة والجامعة في تقديم الدعم المادي في الاسراع لاستكمال المباني خاصة كلية الطب حتي تكتمل شروط اعتمادها. وقدم دكتور هيثم هجو أمين الشؤون العلمية شرحاً للمجهودات التي تقوم بها أمانة الشؤون العلمية في تقديم خدماتها الاكاديمية للطلابمن خلال منصات للتعليم عن بُعد، لدعم العملية التعليمية وضمان استمرارها في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الكورونا، وأكد أن البداية ستكون لطلاب السنة الخامسة بكليات الهندسة والحاسوب على أن تتوسع العملية التعليمية لتشمل كل الكليات في الفترة المقبله. وعلى صعيد آخر استمعت الوزيرة إلى خطة عمادة الشؤون الطلاب في استقبال الطلاب بعد إنجلاء الظروف الصحية وفتح الجامعات والتدابير الاحترازية والارشادات الصحية التي ستقدمها للطلاب في القاعات الدراسية و الداخليات.

من جانبها أكدت صغيرون بحسب صحيفة الوطن، اعتزام وزارتها إطلاق مبادرة سودان المواطنة وهي المبادرة التي تهدف إلى ترسيخ معاني الوطنية بين الطلاب ومعرفة الحقوق والواجبات المترتبة عليهم تجاه الوطن، وسيتم اختيار خمسة ألف طالب كنواة لهذه المبادرة وتدريبهم عبر مراكز السلام وتنمية المجتمع على عدة محاور منها التوعية بمفهوم المدنية، اختيار الاحزاب السياسية، والمشاركة في العملية الانتخابية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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