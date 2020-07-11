وزير الصحة المقال: التسليم والتسلّم اليوم وعطائي سيستمر





كشف وزير الصحة الاتحادية المقال د. أكرم علي التوم، أنّه سيكمل عملية التسليم والتسلّم للوزارة اليوم السبت بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالته من منصبه الخميس، فيما أكد استعداده لاستمرار العطاء في خدمة قضايا الصحة وثورة ديسمبر المجيدة حتى الدفع الدين للشهداء والوطن.

وقال أكرم في بيانٍ صحفي بحسب صحيفة الصيحة، “بدأنا اجتماعاتنا بالوزارة الاتحادية فور علمي بالتصريح الصحفي الصادر باسم رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بإعفائي من منصبي كوزير للصحة، وسوف يكتمل التسليم والتسلم اليوم السبت إنّ شاء الله”.

وأضاف أكرم بأنّه تشرّف بخدمة شعب السودان لإنجاز وصون حقه المطلق في الصحة والسلام والعيش الكريم. وتابع “الحمد لله الذي شرّفني بخدمة شعب السودان، شعب كلفتني دماء وتضحيات شهدائه وشهيداته ومفقوديه ومغتصبيه ومعتقليه ومشرديه ومصابيه وثائراته وثواره، لكي أنجز وأصون حقه المطلق”. ووصف اكرم الدرب بأنه ما زال طويلاً، وأبدى ثقته في وكيل وزارة الصحة د. سارة عبد العظيم لإدارة مهام دولاب العمل في الوزارة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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