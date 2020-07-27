صديق محمد صلاح يرحل عن ليفربول… وهذه وجهته





رحل صديق الدولي المصري، محمد صلاح، عن فريق ليفربول بصورة نهائية، عقب تتويج الريدز رسميا بطلا للدوري الإنجليزي.

وأعلن نادي ليفربول، عبر موقعه الرسمي عن انتقال مدافعه ديان لوفرين إلى نادي “زينيت” سان بطرسبورغ الروسي رسميا لمدة 3 سنوات.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن بطل الدوري الروسي لكرة القدم، سيضم المدافع، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المادية.

ولكن تقارير إعلامية بريطانية كشفت أن ليفربول اتفق مع النادي الروسي على انتقال لوفرين مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (14.03 مليون دولار أمريكي).

وترك لوفرين، الذي انضم إلى ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون، أنفيلد بعد خوض 185 مباراة بجميع المسابقات وسجل ثمانية أهداف.

ومن المعروف أن لوفرين يعتبر الصديق الأقرب للدولي المصري، محمد صلاح، ودوما ما يتبادلان المنشورات الكوميدية والمضحكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لوفرين ضمن التشكيلة الفائزة بلقب دوري ابطال أوروبا بالموسم الماضي بجانب كأس السوبر وكأس العالم للأندية بجانب التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب 30 عاما.

واكتفى لاعب منتخب كرواتيا بخوض 15 مباراة فقط هذا الموسم بجميع المسابقات، بعد أن اعتمد مدرب ليفربول يورغن كلوب على فيرجيل فان دايك وجو جوميز في قلب الدفاع.

وقال كلوب لموقع النادي على الانترنت “في الجزء الأول من الموسم، وحتى إصابته كان ضمن الفريق وخاض مباريات ممتازة”.

وأضاف كلوب “إنه لاعب جيد حقا وماكينة في ألعاب الهواء وأحببت العمل معه حقا، ومن المشوق التحاقه بزينيت سان بطرسبورغ الآن”.

وخاض لوفرين 57 مباراة دولية وكان ضمن منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم 2018 عقب الخسارة 4-2 من فرنسا في النهائي.

ودافع زينيت بنجاح عن لقب الدوري الروسي هذا الموسم ليحرز اللقب للمرة السادسة.

سبوتنيك