التعايشي يبحث مع نائب رئيس بعثة اليوناميد سير عملية السلام بجوبا





بحث الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالى مع نائب رئيس بعثة اليوناميد سير عملية السلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا لاسيما في مسار دارفور، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهورى السيدة كيكي جبهو نائب رئيس بعثة اليوناميد بالسودان.

وأوضح التعايشي في تصريح صحفي أن اليوناميد جزء من عملية السلام في جوبا وتسهم في دفع جهود التسوية السلمية في السودان، وقال إن اللقاء تطرق الى ترتيبات خروج بعثة اليوناميد من دارفور والمقرر له الثلاثين من ديسمبر القادم مبيناً أن حكومة السودان كونت لجنة وطنية لحماية المدنيين، مؤكدا ان اللقاء أمن على أهمية دعم البعثة لهذه اللجنة الوطنية باعتبار ان هذه اللجنة ستكون هي المنوط بها حماية المدنيين بعد خروج اليوناميد.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالى ان هناك فرصة كبيرة لحكومة الفترة الانتقالية لإيجاد معالجات مستدامة للأوضاع في دارفور مشيرا الى الإشكالات الأمنية والأحداث المؤسفة التي تمت في مناطق متفرقة بدارفور لاسيما أحداث مستري في غرب دارفور وفي منطقة قريضة، مؤكدا على ضرورة إيجاد معالجات دائمة لقضايا الحرب والسلام في دارفور وذلك للحد من الإختلالات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى في المنطقة.

من جانبها وصفت السيدة كيكي اللقاء مع عضو مجلس السيادة بالمثمر والمفيد مبينة انها تطرقت الى جهود اليوناميد في دعم جهود خطة حماية المدنيين انطلاقا من حرصها على استدامة السلام والاستقرار في دارفور.

سونا