سياسية
الحزب الشيوعي يكشف عن لقاء مرتقب مع عبدالواحد نور
كشف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(السوداني) عن لقاء مرتقب بين حزبه ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور.
وقال كرار إن المواعيد لم تحدد، منوهاً إلى انها ستكون حسب الترتيبات اللوجستية وظروف “نور”، معلناً عن انه سيكون هناك توقيع على اتفاق معه مثلما تم مع قائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزبز الحلو، مشيراً إلى أن اتصالاتهم مع “نور” لم تنقطع معه.
ونوه إلى أن جميع اللقاءات التي يعقدها الحزب الشيوعي مع الحركات والشخصيات تأتي من أجل الدفع بعملية السلام الذي يرى انه قد تأخر كثيراً .
الخرطوم: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني
تعليقات فيسبوك
تعليق واحد
السلام عليكم
رسالة الي صحيفة النيلين
الشعب السوداني البطل
لازم يسقط الحزب الشوعي
مدي الحياة وتاني مافي حزب شوعي في السودان
ولازم يسقط حزب الامة ويسقط الصادق المهدي واسرته
تاني مافي حزب في السودان ولا الصادق المهدي
لازم تسقط الطرق الصوفية في السودان
الطرق الصوفية هم سبب ضياع السودان
الطرق الصوفية سبب الشرك والنفاق في السودان