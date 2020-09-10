وزير الإعلام السوداني: كل ما طلبناه من مصر من احتياجات أرسلت اضعافه





قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن كل ما طلبته الحكومة السودانية من أولويات واحتياجات من مصر وصلت أضعافه، مشيراً إلى أن هناك وعودا بأن الجسر الجوى سيتواصل، جاء ذلك لدى استقباله الخميس بمطار الخرطوم طائرتين تحملان 47 طنا من المواد الغذائية وألبان الأطفال، بمطار الخرطوم الدولي.

وقال الوزير في تصريح صحفي “اليوم نستقبل الطائرتين التاسعة والعاشرة من المساعدات المصرية، ضمن هذا الجسر الجوي الحقيقي، حيث إن حجم المواد التي وصلت حتى الآن تبلغ أكثر من 180 طنا، عبر سلسلة من الرحلات بلغت 10 طائرات وستتواصل يوم السبت المقبل”.

وأضاف أن “هذه الشحنات لبت كل الاحتياجات حتى الآن حسب الأولويات التي حددتها الحكومة السودانية، بما فيها وزارة الصحة، حيث ضمت كميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق وألبان الأطفال، بالاضافة إلى مواد وأجهزة طبية كما وصلت أدوية وأمصال مختلفة لمواجهة الأمراض المصاحبة للخريف”.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من مواد الإيواء قد وصلت، واعرب عن تقديره للأخوة في مصر حكومة وشعبا، مضيفاً بان مصر من أوائل البلاد التي تفاعلت مع أحداث الفيضانات والسيول.

وقال فيصل محمد صالح “أبلغنا من الأخوة في مصر بأن لديهم تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل الوزارات والأجهزة المختلفة بالتواصل مع نظرائهم في السودان، للتعرف على الاحتياجات المطلوبة، وفعلا هذا ما حدث”، مكرراً شكره للشعب المصري والرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل الوزراء، بالاضافة إلى الإعلام المصري، الذي يقود حملة كبيرة جدا للتضامن مع السودان والسودانيين في أجهزة الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أن الشعب المصري يُبدي تجاوبا وتعاطفا كبيرين مع السودان، وهذا شيئ طبيعي بحكم العلاقات الممتدة بين الشعبين، حيث إن مصر كانت تقف باستمرار إلى جانب السودان في ظروف كثيرة.

من جانبه، قال القائم بالأعمال المصري لدى السودان السفير نادر زكي، في تصريحات خلال تسليم شحنة المساعدات، إن الجسر الجوي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتسييره إلى السودان، لتلبية كافة احتياجات الأشقاء، لمواجهة تداعيات الفيضان والسيول، مشيرا إلى أن الجسر يتطور بشكل مستمر من حيث حجم المساعدات ونوعيتها، وستتواصل الشحنات إلى أن يقول الأشقاء في السودان لا نريد المزيد.

وأكد أن هناك تعليمات من الرئيس السيسي يعمل على تنفيذها بشكل مباشر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكافة الوزراء المصريين، بالتواصل مع نظرائهم في السودان، لتلبية الاجتياجات في هذه الفترة.

وأشار القائم بالاعمال إلى زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى الخرطوم والتي اختتمت أمس، حيث اتفقت مع وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، على بدء خطة عاجلة تُنفذ من يوم السبت المقبل، بوصول مواد رش في محاولة لاحتواء أي وباء قد يظهر نتيجة الفيضان حتى قبل أن يظهر.

وأوضح أن هناك اتصالات بين الوزراء في الجانبين في مختلف المجالات، وسيكون هناك نشاط كبير في الفترة القادمة مضيفا أن توجيه الرئيس السيسي واضح وصريح بأن تنطلق العلاقات الثنائية مع السودان بأسرع وبأقوى صورة ممكنة.

الجدير بالذكر ان كل من مفوض العون الإنساني عباس فضل الله، والقائم بالأعمال المصري في السودان السفير نادر زكي، وملحق الدفاع العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، وطاقم السفارة المصرية في الخرطوم كانوا في استقبال الطائرتين.

الخرطوم 10-09-2020 (سونا)