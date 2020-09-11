مدير الشرطة يحذر كل من يريد المساس بالاقتصاد





اكد الفريق اول عزالدين الشيخ مدير عام الشرطة وجود خطة محكمة تشارك فيها كل القوات النظامية من شرطة وجيش ودعم سريع وامن ومخابرات لحماية الاقتصاد، وشدد على ان كل هذه القوات تعمل بصورة متناغمة لانفاذ هذه الخطة.

وحذرسيادته بان القوات النظامية لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد وبمقدرات هذا الوطن

وقال ان القوات الشرطية المختلفة وبالتناغم مع القوى الامنية الاخرى سوف يستفيد من التعديلات الجديدة في القانون ومن محاكم ونيابات الطوارئ لحماية الاقتصاد.

واعلن سيادته في تنوير صحفي مساء اليوم بمباني وكالة السودان للانباء

انهم قد بدأوا فعلا في تنفيذ هذه الخطة على ارض الواقع و ان المواطن سيجني ثمارها قريبا

واشار سيادته الى ان ملخص الخطة الاقتصادية يقوم على ثلاثة محاور، الاول يتمثل في السياسات الاقتصادية التي تعمل الحكومة عليها منذ مدة، اما المحور الثاني فيختص بالتعديلات المدرجة في القوانين لتصبح رادعة، والمحور الثالث والاخير يتمثل في الاجراءات والتدابير والاحترازات والخطط الامنية لمكافحة عمليات التهريب والاتجار في العملة والاتجارفي الذهب بالطرق الغير مشروعة وتهريب السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة الى الخارج وفي المقابل استيراد سلع فيها اضرار بالاقتصاد.

سونا