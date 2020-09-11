مجلس شورى الجعليين يؤكد التزامه بجبر الضرر في أحداث كسلا





اكد وفد مجلس شورى الجعليين بولاية نهر النيل التزامه التام بجبر الضرر ودفع الديات لاطراف النزاع بولاية كسلا.

وأكد الاستاذ الطيب المكارابي الامين العام للمجلس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بفضائية كسلا التزامهم بتعويض الخسائر التي نتجت عن النزاع القبلي الايام الماضية فضلا عن تكفلهم بدفع الديات لاولياء الدم للضحايا الذين لقوا حتفهم في تلك الاحداث.

وقال ان الهدف من الزيارة لولاية كسلا جاء للمساهمة في اشاعة السلم والتعايش السلمي بين جميع مكونات الولاية واصلاح ذات البين بين طرفي النزاع من الهدندوة والبني عامر، واشار الى الادوار التاريخية التي ظلت تقوم بها الادارة الاهلية في المحافظة على النسيج الاجتماعي، ممتدحا الاعراف والموروثات الملزمة للجميع عند نشوء المشكلات بين القبائل.

وندد اعضاء الوفد بتسييس القبائل واقحامها في النزاعات مؤكدين اطمئنانهم على نتيجة لقاءاتهم باطراف النزاع وجميع المكونات التي ابدت ارتياحها لطرح الوفد وعرضه لجبر الضرر.

وعدد عمر احمد رئيس الوفد مزايا مؤتمر الحوار الاهلي والمجتمعي المزمع عقده بالشرق بالتعاون مع قيادة الدولة في مخاطبة جذور المشكلة واعرب عن تقديره لقيادات مكونات مجتمع الولاية لترحيبهم بوفد نهر النيل وحسن الضيافة وتداول الاراء مما كان له بالغ الاثر في الوصول الى تفاهمات.

سونا