ازالة التمكين تعلق على مغادرة الصادق الرزيقي خارج السودان





أكد مصدر مطلع بلجنة ازالة التمكين بأن نيابة لجنة إزالة التمكين عملت كل الإجراءات القانونية التي تحول دون مغادرة رئيس اتحاد الصحفيين المحلول الصادق الرزيقي للبلاد بما فيها حظره عبر المطارات والمعابر البرية والبحرية بعد ان صدر أمر قبض بشأنه واخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه فاذا صدقت الأنباء التي أفادت مغادرته البلاد عبر مطار الخرطوم تصبح هذه جريمة المؤسسة التي نفذ عبرها.

يذكر بأن عدة وسائل اعلام قالت امس: غادر رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين ورئيس الفيدرالية الأفريقية للصحافيين الأستاذ الصادق الرزيقي السابق السودان على نحو مفاجئ إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت السلطات قد أصدرت أمراً باعتقال الرزيقي لامتناعه عن تسليم الاتحاد ووثائقه، مبرراً ذلك بأن اتحاد الصحافيين منظمة مجتمع مدني ونشاط نقابي وأهلي وليس له صلة بالسلطة أو أية توجهات سياسية. وقال الرزيقي وقتها بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الاستيلاء على الاتحاد بواسطة السلطات يتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف التي تحكم عمل هذه الاتحادات والنقابات.

وأعلنت السلطات في وقت سابق أن الرزيقي أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه، بالتزامن مع تقديم محاميه طلباً للنيابة المختصة بشطب التهم وإلغاء أمر القبض.

وبحسب المصادر فإن آخر ظهور علني للرزيقي في الخرطوم كان في عزاء زوجة د. عبد الحميد موسى كاشا.

الخرطوم: (كوش نيوز)