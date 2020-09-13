حميدتي: لابد أن نقبل بعضنا “والبلد ما مسجلة باسم زول”





أكد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، دعمهم للحكومة المدنية وللجنة الطوارئ الاقتصادية بكل ما تملك الدعم السريع من إمكانيات, فيما طالب بإخراج الخير الكثير الذي لدى الناس “قبل أن نقول للعالم أفزعونا”، وقال: “إذا أخرجنا الذي لدينا العالم سيقف معنا”.

وشدد حميدتي خلال وداعه (5) قوافل متجهة إلى (8) ولايات أمس، على استمرار الدعم السريع في إغلاق الحدود أمام المهربين, لكنه قال: “الحكاية بايظة في حتات كثيرة ما عاوزين نخوض فيها وربنا يسهل ويهون والناس تضع يدها في يدين بعض وهي وصيتنا”. وقال: “الحل الذي أراه جميعنا نضع يدنا في يدين بعض ونبيّض النية”.

وقال حميدتي إن هنالك خيرا كثيرا بيد أن الناس لا تريد إخراجه وهي الكارثة، وأضاف: “رغم الظروف التي تمر بها البلد نحن مطمئنون”، ودعا لتصفية النفوس والضمائر وتبييض النية وترك تصفية الحسابات، وقال: “لو أي زول عاوز يصفي حساباته مع أخوه البلد ما بتمشي لقدام”. وأضاف: “لابد أن نقبل بعضنا البعض لأن البلد ما مسجلة بشهادة بحث باسم زول، كل الناس فيها واحد وسواسية”.

واعتبر حميدتي تسيير القوافل واجب يقدمونه للمواطن، وأكد أهمية إصحاح البيئة عقب الفيضانات، ونوه لمساهمات الدعم السريع الكثيرة، وطالب الإعلام بالخروج من الخرطوم للولايات والتنقيب عن مشاكل الناس، وقال: “لا نعمل كي يشوفونا او يقولوا عملوا كذا إنما بالفعل وليس الجعجعة”. وتابع: “الجعجعة ما بتحل مشكلة وعلى الناس أن تفعل ولا تتكلم كثيرا”.

ووجه قوات الدعم السريع بأن تكون في خدمة المواطن أينما كانت وفي كل الأوقات والظروف والمناطق، واعتبرها توجيهات مفتوحة وأوامر مستديمة، وتابع: “لبسنا الكاكي ليس شرفا وإنما نحن خدام للشعب”.

الخرطوم- صلاح مختار

صحيفة الصيحة