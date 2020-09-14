السودان يقدم بيانا في إجتماعات الأمم المتحدة





يقدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بيان السودان، في الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمالها إفتراضياً لأول مرة غداً.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن رئيس الوزراء سيدلي ببيان السودان أمام النقاش العام للدورة بتاريخ 26-9-2020.

وأضاف البيان أن الدورة (75) ستعقد وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقاً، وذلك نسبةً للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية والصحية المطبقة عالمياً.

وستنطلق أعمال هذه الدورة تحت شعار (المستقبل الذي نريد، الأمم المتحدة التي نحتاجها، إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالتعددية لمواجهة جائحة كورونا المستجد عبر العمل الفعال متعدد الأطراف).

كما ستتزامن الدورة هذا العام مع إحتفال الأمم المتحدة بالذكرى (75) لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستعقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وهي الاحتفال بالذكرى (75) لتأسيس الأمم المتحدة، والاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً، والاجتماع رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة، وقمة التنوع البيولوجي، والاجتماع رفيع المستوى لتعزيز اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية بتاريخ، والاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى (25) للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة .

ويضم الوفد الذي يترأسه رئيس الوزراء كل من وزير الخارجية المكلف، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، المدير العام للمركز القومي للبحوث والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة، حيث سيقومون بتقديم بيانات وطنية في الاجتماعات المذكورة أعلاه.

سونا