مؤتمر صحفي لتجمع أساتذة الجامعات بمقر تجمع المهنيين





يقيم تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية مؤتمرا صحفيا صباح غد الاربعاء،بمقر تجمع المهنيين بقاردن سيتي،شمال السفارة العراقية، وذلك لإعلان وتوضيح موقفه من تأخير مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٠ لأساتذة الجامعات والعاملين بها.

والدعوة موجهة لكل القنوات التلفزيونية الفضائية العالمية، والمحلية والقنوات الإذاعية، وجميع الصحفيين والمحررين بالصحف الورقية والالكترونية.

سونا