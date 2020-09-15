انتقدت تأخير المرتب واعتبرت أنه قصور واضح من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي





أمهلت لجنة الهيكل الراتبي لاساتذة الجامعات السودانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء الى بعد غدٍ الخميس لحل مشكلة مرتب أغسطس للعاملين بالجامعات والمعاهد العليا السودانية.

وانتقدت اللجنة استمرار تأخير صرف راتب شهر أغسطس، وفي الأثناء كشف خطاب من المكتب التنفيذي لوزيرة التعليم العالي موجه الى مديري الجامعات عن أسباب تأخر المرتبات وبررت ذلك لجهة استلام الوزارة 000 25000 جنيه عبارة عن المرتبات الشهرية قبل الزيادة الأخيرة، وقالت الوزارة في الخطاب الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ( انتظرنا لحين اكمال المبلغ وظللنا في سعي مستمر مع وزارة المالية لاستكماله لنقوم بتوزيعه على الجامعات)،

وأردفت: (كان أمس آخر محاولة لوزيرة التعليم العالي في مقابلة لها مع وزيرة المالية لاستكمال المبلغ الا أنها أفادت أنها غير مسؤولة عن تغذية المرتبات وانما تقوم بدفع دعم الوزارة والتي أوضحت بدورها أن الدعم هو المرتبات)، وأكدت وزارة التعليم العالي أن المبلغ الذي استلمته لا يتناسب مع الزيادات الأخيرة في المرتبات وانما يمثل أقل من خمس المرتبات بعد الزيادات، وأوضحت لجنة الهيكل الراتبي أنها ظلت تتابع بقلق منذ أشهر تأخر صرف مرتبات شهر يونيو ويوليو وفروقات شهر أبريل، وعدم تغذية الجامعات براتب شهر أغسطس، وانتقدت تأخير المرتب واعتبرت أنه قصور واضح من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، مما أدى إلى معاناة الأساتذة والموظفين والعمال بوزارة التعليم العالي وهم يواجهون متطلبات المعيشة الصعبة وإلتزامات المدارس التي على الأبواب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة