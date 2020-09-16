سياسية
ترتيبات لمواصلة جمع السلاح والعربات غير المقننة في أنحاء البلاد
رأس اللواء الركن يسن إبراهيم يسن بمقر وزارة الدفاع صباح اليوم الثلاثاء إجتماع اللجنة العسكرية الامنية الذي ضم أعضاء اللجنة من قادة الاجهزة الامنية وناقش تقرير اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة وعربات الدفع الرباعي والمواتر ووقف علي كل المشاكل التي تعوق سير العمل.
وأمن الإجتماع علي مواصلة الجهود في جمع السلاح والعربات الغير مقننة والتي تدخل البلاد عن طريق التهريب وعربات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) والمواتر في الولايات خاصة الحدودية وتم تأمين القوات اللازمة لتنفيذ هذا العمل في كل أنحاء السودان.
سونا
تعليقات فيسبوك
تعليق واحد
التحية لابطال الشرطة و القوات النظامية على هذه الحملات لحماية امن المواطن من المجرمين.
اهم شي انهم ما زالوا قلبهم على امن البلد و رغم التنازلات للقحاتة لم يتركوهم يعيثوا بأمن البلد فسادا كما يريدون.