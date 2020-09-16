اللجنةالعليا للطوارئ الصحيةتعلن رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد19





أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد–19 مع الابقاء على حالة الطوارئ الصحية والتنبيه على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من إنتقال الوباء وإنتشاره بين المواطنين خاصة مع تزايد إحتمالات إنشار المزيد من الاوبئة.

وأشارت اللجنة في بيان يحمل توقيع الرئيس المناوب، بروفيسور الصديق تاور، إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الاضرار على المواطنين

ونبهت اللجنة المواطنين الى ان خطر الجائحة لم ينقشع بعد لذلك يتوجب الحرص على إتباع الارشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الاصابة.

جدير بالذكر ان اللجنة إستعرضت في إجتماعها اليوم الوضع العام في البلاد على خلفية السيول والفيضانات وما أدت إليه من كوارث وخسائر على مختلف الاصعدة وماهو متوقع من تبعات جراء ذلك.

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