السودان يعلن السماح بعودة نشاط الصالات والمتنزهات وتمديد فترة السماح حتي العاشرة





قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السماح بعودة النشاط بالنسبة للصالات والمتنزهات والحدائق العامة والمعارض والأندية، مع زيادة فترة السماح حتي العاشرة ليلا ، مع الإلتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا .

وشددت اللجنة علي الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المحدد، وإعتبار من يتجاوز التوجيهات الصادرة مخالفا للقانون وسيعرض نفسه للمساءلة والعقاب .

وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، السماح بعودة النشاط الرياضي بدون جمهور بالنسبة للمناشط الرياضية المختلفة،شرط تطبيق البروتكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار الوباء.

ووجه القرار جميع الجهات ذات الصلة بإجراء ما يلزم لتطبيق البروتوكول الصحي .

الخرطوم 16-9-2020 (سونا)