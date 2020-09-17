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السودان يعلن السماح بعودة نشاط الصالات والمتنزهات وتمديد فترة السماح حتي العاشرة
قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السماح بعودة النشاط بالنسبة للصالات والمتنزهات والحدائق العامة والمعارض والأندية، مع زيادة فترة السماح حتي العاشرة ليلا ، مع الإلتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا .
وشددت اللجنة علي الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المحدد، وإعتبار من يتجاوز التوجيهات الصادرة مخالفا للقانون وسيعرض نفسه للمساءلة والعقاب .
وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، السماح بعودة النشاط الرياضي بدون جمهور بالنسبة للمناشط الرياضية المختلفة،شرط تطبيق البروتكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار الوباء.
ووجه القرار جميع الجهات ذات الصلة بإجراء ما يلزم لتطبيق البروتوكول الصحي .
الخرطوم 16-9-2020 (سونا)
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تعليق واحد
بعد ما كشفت منظمة الصحة العالميةأمركم وتلاعبكم بالكورونا .تاجرتم بارواح المرضي الذين ماتوا من اسباب ليس الكورونا تحت مسمي الموت بالكورونا يجب مقاضاة كل من الحرامي اكرم وكل الحاضنة السياسية لقحت وفي مقدمتهم الشيوعي علي اتخاذ جائحة كورونا تجارة بارواح الشعب وتربحوا منها واهدار المنحة الخارحية للكورونا التي قدر بالملايين الدولارات. وتعطيل حياة الناس بالحظر الصحي.لمدة ٤ اربع اشهر مما تسبب في تدهور الحياة والاقتصاد.
انظر للوضع اليوم. هل هو افضل من ٢٠١٩