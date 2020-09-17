عرمان: جئنا لنجمع لالنفرق ونريد العبور بفترة انتقالية متوازنة





دعا نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية ياسر سعيد عرمان جميع القوى السياسية السودانية لبناء فترة انتقالية متوازنة للعبور بالفترة الانتقالية بمسؤولية كبيرة

وأكد في منبر سونا مساء الخميس أن عبور الفترة الانتقالية لا يتم إلا بشراكة واضحة وتفاهم، بين “من قاموا بالثورة” من المدنيين، ومن “ساهموا في الانتقال ونجاح الثورة “من العسكريين.

وأضافا انهم اتو من جوبا ليجمعوا لا ليفرقو نحمل السلام ونحمل الاستقرار لشعبنا، والعلاقات الاستراتيجية مع دولة جنوب السودان .

واكد أن السودان يعاني الآن من هشاشة في في الاوضاع السياسية وهشاشة في الدولة ، علي عكس ما كان خلال ثورة اكتوبر 1964.

واشار الى ان السودان يعاني من مشاكل تسنين طفولة ، قابلة للعلاج وليس مشاكل شيخوخة.

ودعا لاعادة العلاقات القوية بين شمال السودان وجنوبه ، ووصف إنفصال جنوب السودان بأنه خطأ تاريخي.

واشار الى ان جنوب السودان يستورد 137 سلعة من السودان ، كما تربطه حدود مفتوحة مع السودان تبلغ اكثر من اثنين الف كيلو متر ، وهناك اكثر من عشرة ملايين من الرعاة والمزارعين ينتقلون عبر هذه الحدود .

وأعلن تضامن الجبهة الثورية مع ضحايا الفيضانات الاخيرة ، وقال ان وفد الجبهة الثورية سيقوم بزيارات لبعض المناطق المتأثرة .

واكد انهم سيعملون بالتعاون مع الحكومة الانتقالية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الارهاب ، ونوه الى انهم سيقومون بزيارات في هذا الصدد للولايات المتحدة والامم المتحدة .

ونوه الى ان وفد الجبهة الثورية الذي وصل الخرطوم يتكون من 36 شخصا، من بينهم 9 نساء ، يمثلون مختلف بقاع السودان ..

الخرطوم 17-9-2020 (سونا)