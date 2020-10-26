إسرائيل تطلب رسمياً فتح سفارة لها في الخرطوم





قال مصدر من داخل وزارة الخارجية أن الوزارة تشرع فعلياً في فتح سفارة إسرائيلية في السودان، بجانب تبادل السفراء بين البلدين.

وقال المصدر – الذي فضل حجب هويته – بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن فتح سفارة إسرائيلية في السودان يأتي في وقت قدمت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية طلباً رسمياً لفتح سفارة لها في الخرطوم.

وتوقع المصدر أن يتم فتح السفارة خلال الأسابيع القادمة، وزاد: كذلك الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم كان قد ناقش مع الحكومة فتح سفارة إسرائيلية في الخرطوم، بجانب إنه ناقش كيفية تبادل السفراء بين البلدين.

الخرطوم (كوش نيوز)