لجنة التمكين: وضعنا أيدينا على أصول وعقارات تقدر بـ(4) مليارات دولار





قال عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، إن اللجنة وضعت يدها على مخططات سكنية ومستشفيات وأصول أخرى تشير التقديرات الأولية إلى انها تبلغ 4 مليارات دولار.

وأكد الفكي لـ(سوداميديا نيوز) أن هذه الاموال ستوضع تحت تصرف وزارة المالية حتى لا تستغل في ضرب الثورة وعرقلة الفترة الانتقالية.

وأقر الفكي، بتراجع شعبية لجنة إزالة التمكين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، مبينا أن المواطن يريد لقرارات لجنة إزالة التمكين أن تنعكس على معاشه غير أن هذا الامر لن يتحقق بين ليلة وضحاها، ونفى وجود خلافات بين أعضاء اللجنة.

وحول تمدد الصفوف وارتفاع الدولار قال عضو السيادي: مهما كانت الإجراءات الاقتصادية صعبة فسيتم توفير الوقود بالسعر العالمي، وبالنسبة للقمح فستُعالج أخطاء الموسم الماضي خاصة في ظل سياسة زراعة كميات كبيرة منه، مؤكداً تقديم اسعار مجزية للقمح إلى المزارعين لهذا الموسم. وأضاف :” المنحة الأمريكية ستكمل النقص وخلال عامين سوف نصل للاكتفاء الذاتي”.

صحيفة السوداني