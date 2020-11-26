والي جنوب كردفان يكشف عن سيطرة (الحلو) على (3) محليات





رسم والي جنوب كردفان د. حامد بشير صورة قاتمة لمستقبل الأوضاع بالولاية، وقال إنها تواجه جملة من المخاطر، ووصف خلال مخاطبته لقاء اللجنة التحضيرية الخاصة بالخطة المستقبلية للولاية أمس (الأربعاء) بجامعة السودان، وضع التعليم في الولاية بالمأساوي. وأكد أن 12% فقط من الذين يدخلون المدارس يكملون الصف الثامن، وإن من بين كل (100) طفل يدخلون المدرسة الذين يكملون مرحلة الأساس (12)، وفي كل (100) الذين يكملون المرحلة الثانوية (5)، وبين كل (100) طفل يدخل المدرسة من يصل الجامعة (1)، مضيفاً: “كما سجلت الولاية أضعف أداء في الشهادة السودانية على مدى (10) أعوام متتالية.

وأكد الوالي ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وسوء التغذية وازدياد نسبة الإصابة بالأنيميا وسط النساء فضلاً عن زيادة نسبة الأرامل والأيتام. وأكد أن 90% من شباب الولاية داخل السجون و86% منهم محكومون بالإعدام، وكشف عن ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80%. وأقر الوالي بسيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو على (3) محليات من جملة (17) محلية وكشف عن استجابة الحلو لمناشدة الولاية باسم أطفال كاودا ووافق على مبادرة تطعيم (150) ألف طفل من كاودا إلى كادوقلي ضمن حملة شلل الأطفال، وأبان الوالي عن وضع خطة عاجلة بالتعاون مع خبراء اقتصاديين حتى نهاية العام الجاري تتضمن تدخلات تنموية عاجلة في مجال الصحة بجانب الشروع في وضع خطة خمسية بمشاركة واسعة من أبناء الولاية متوافقة مع برنامج الثورة والفترة الانتقالية.

الخرطوم (كوش نيوز)