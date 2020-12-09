السودان يحتاج لمبلغ مليار دولار لتوفير لقاح كورونا والحكومة لم تناقش الأمر





العديد من الحكومات في دول العالم خصصت أموال ضخمة لشراء جرعات بالجملة من لقاح كورونا “كوفيد 19” بنية توزيع اللقاحات على مواطنيها مجاناً ويوم الثلاثاء شهدت بريطانيا البداية الفعلية للتطعيم.

لكن توفر اللقاح ليس خياراً متاحاً لكل بلد، وكشفت مصادر لصحيفة كوش نيوز أن توقير اللقاح في السودان لم يناقش إطلاقاً في دوائر الحكم في السودان.

ورصدت Statista أسعار أقرب 6 لقاحات لفيروس كورونا يجري تطويرها وتوزيعها، وفقاً لما اطلعت عليه “كوش نيوز”، حيث جاء عقار “مودرنا” في قمة القائمة بسعر 37 دولاراً للجرعة الواحدة، فيما كان عقار “سينوفاك” الصينية في المرتبة الثانية بتكلفة 30 دولارا للجرعة، ويحتاج الشخص الواحد لجرعتين من اللقاح.

وكشف مراقب أن السودان لكي يقوم بتطعيم 20 مليون يحتاج لتوفير 40 مليون جرعة تكلفتها نحو مليار دولار بإعتبار سعر 25 دولار للجرعة إذا قامت الحكومة بالتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المنتجة للقاحات.

الخرطوم (كوش نيوز)