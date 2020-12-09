سياسية
قرار سيادي بسحب الجنسية السودانية عن 3 ألف أجنبي
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بسحب الجنسية السودانية عن عدد “3” ألف أجنبي مُنحت لهم في عهد النظام السابق.
ويأتي القرار بناءً على توصية وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.
وطبقًا لمعلومات (السوداني) صدر قرار سحب الجنسية السودانية عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس مُنْذُ ١٩٨٩م وحتى ٢٠١٩م.
وفي مارس 2020م أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بسحب حوالي ١٣ ألف جنسية سودانية منحت لأجانب خلال النظام السابق.
صحيفة السوداني
3 تعليقات
الرقم قليل جدا
أهم شيء السوريين
يجب سحب الجنسية وطردهم
فليذهبوا الي بشارهم….فاسدون أين ما ذهبوا….لا خير فيهم…وكفانا مهازل✋
الكيزان موهومين نفسهم أنهم إسلاميين الإسلام برئ منهم فاسدين خانو الوطن سرقو نهبو باعو البلد بثمن بخس حتى الجنسيه السودانيه باعوها الله ينتقم منكم زى مادمرتو البلد
قرار موفق جدا ولا زال هناك الكثير لفعله وتنظيم الوجود الأجنبي