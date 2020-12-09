قرار سيادي بسحب الجنسية السودانية عن 3 ألف أجنبي





أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بسحب الجنسية السودانية عن عدد “3” ألف أجنبي مُنحت لهم في عهد النظام السابق.

ويأتي القرار بناءً على توصية وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.

وطبقًا لمعلومات (السوداني) صدر قرار سحب الجنسية السودانية عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس مُنْذُ ١٩٨٩م وحتى ٢٠١٩م.

وفي مارس 2020م أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بسحب حوالي ١٣ ألف جنسية سودانية منحت لأجانب خلال النظام السابق.

صحيفة السوداني