سياسية
العاملون بصندوق المعاشات والتأمينات يطالبون لجنة إزالة التمكين باقالة منسوبي النظام البائد
تقدم عدد من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بمطالبة للجنة ازالة التمكين بتشكيل لجنة أخرى لاعادة مراجعة ملفات العاملين خاصة الدرجات العليا من الاولى وحتى الثالثة الذين لم تطالهم أيدي لجنة إزالة التمكين في المرة السابقة، وناشد العاملون لجنة ازالة التمكين بضرورة العودة نسبة لتواجد العديد من المنتمين للنظام البائد والذين يعملون بكل ما في وسعهم لإثارة الفتن وإعاقة العمل وعكس صورة سيئة عن الثورة، وأردفوا بقولهم: تأتي الضرورة لحساسية دولاب العمل بالصندوق ولخصوصية طبيعة عمله التي تهتم بشريحة مهمة.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
الفرق بينكم شنو وبين الكيزان؟ مع إنو الكيزان خلو شيوعيين وجمهوريين في التأمينات والمعاشات لحدي ما بلغوا سن المعاش.