المؤتمر السوداني و”الشعبية” يدعوان لتأمين مواكب 19 ديسمبر





اتفق حزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، على العمل المشترك للإصلاح الشامل لتحالف قوى الحرية والتغيير لتوحيد الرؤية السياسية وإنهاء التباينات بين أطرافه.

وقال الطرفان في بيان مشترك اليوم “الأحد”، إن لقاء جمع بينهما مساء أمس “السبت” برئاسة عمر يوسف الدقير ومالك عقار، بحثا خلاله قضايا الساحة الوطنية والعلاقة الثنائية بينهما، وأكدا ضرورة توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية للانتقال.

وأوضح الطرفان أن يوم 19 ديسمبر القادم يوم لتجديد عهود الثورة والتأكيد على حيوية وقوة الشارع وحراسته لثورته، ونوها إلى مطالعتهم تصريحات لبعض القوى السياسية سعت فيها لتجيير اليوم لصالح إجهاض المرحلة الانتقالية والوقوف ضد اتفاق السلام.

وأكدا ثقتهما في وعي الحركة الجماهيرية والذي سيعزل هذا الخط ويفشل مخططاته- حسب البيان.

ودعا البيان الشرطة والنيابة العامة للاضطلاع بدورهم في تأمين المواكب وعدم استخدام أي وسائل غير قانونية في التعرض لها، كما أكدا ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في مؤسسات السلطة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي وإكمالها بتكوين المجلس التشريعي.

وشدد الطرفان على أهمية العمل لتنفيذ اتفاق السلام واستكماله لجعله فرصة لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية.

وكون الطرفان لجان مشتركة لتحويل توافق الرؤى لبرنامج عمل يصب في مجرى إنجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام وتوحيد قوى الثورة والتغيير، وأكدا تواصل العمل المشترك بينهما في كافة جبهات التغيير.

باج نيوز