وكالة السودان: هتافات تطالب بابعاد الحزب الشيوعي السوداني من المشهد السياسي





احتشدت جموع كثيرة من مواكب احياء أمدرمان المختلفة أمام المجلس التشريعي بأم درمان (البرلمان سابقا) احياءا للذكري الثانية لثورة ديسمبر المجيدة .

ورددت المواكب شعارات مختلفة تنادي بتصحيح مسار الثورة واستكمال هياكل السلطة المدنية والقصاص لمرتكبي مجزرة القيادة العامة ، بجانب هتافات أخرى تطالب بابعاد الحزب الشيوعي السوداني من المشهد السياسي ، وشعارات تنادي بتصحيح مسار الثورة والحكومة الانتقالية، معبرين عن رفضهم لمحاولات سرقة الثورة.

ولم تتعرض المواكب لأي نوع من أشكال المضايقات حتي الآن .

وكان النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر قد رأس يوم الخميس إجتماعاً ضم وزير الداخلية والحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة حول تأمين المسيرات الإحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبرالمجيدة، وأمن الإجتماع على حق التظاهرالسلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية إلتزام الدولة بحماية المواكب السلمية.

أمدرمان 19-12-2020 (سونا)