(الشعبي) : الإسلاميون سيحققون 70% من نتائج الانتخابات المقبلة





قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي وعضو هيئة الدفاع عن متهمي الحزب في تهمة انقلاب الانقاذ، د. ابوبكر عبدالرازق إن اكثر من 70% من نتائج الانتخابات القادمة ستكون للاسلاميين واضاف (نحن قادمون قادمون)، مشيرا الي أن الإسلاميين موجودون في كل السودان .

من جانبه شن القيادي بالشعبي كمال عمر هجوماً لاذعاً على احزاب قوى اعلان الحرية والتغيير، وقال عمر في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع بالخرطووم امس، إن (قحت) لا تمتلك برنامجا لادارة البلاد مما نتج عنه خلل اقتصادي وسياسي،

واعتبر أن ماتقوم به احزاب قحت عمل انتقامي وليس انتقاليا..

السوداني