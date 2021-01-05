شاهد بالصورة.. ظهور حسناء جديدة في دوري السيدات السوداني.. تسحب البساط من النجمة أرجوان وتغريدات الغزل تلاحقها





شهد دوري السيدات السوداني لكرة القدم والذي تم تدشينه حديثاً مشاركة لاعبة جديدة خطفت الأضواء ونالت شهرة واسعة بعد تداول صورة من مشاركتها مع فريقها في انطلاق دوري السيدات في نسخته الثانية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على نشر صورة اللاعبة الجديدة والتي ظهرت وهي ترتدي الرقم (13) دون ذكر أي تفاصيل عنها.

ونشر عدد من النشطاء تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك عليها صورة اللاعبة التي أطلقوا عليها لقب الحسناء الجديدة, وتوقع هؤلاء أن تتربع صاحبة الرقم (13) على عرش النجومية الذي تجلس عليه اللاعبة الشهيرة أرجوان عصام.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين